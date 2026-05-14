Астраханский ГПЗ остановил производство горючего после удара дрона – СМИ

Астраханский газоперерабатывающий завод приостановил производство горючего после пожара, возникшего в результате атаки дронов, заявляет Reuters.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации журналистов, предприятие остановило работу ключевой установки по переработке стабильного газового конденсата мощностью до 3 млн тонн в год. Именно этот комплекс обеспечивал производство бензина и дизельного горючего на заводе.

Источники Reuters отмечают, что процесс возобновления производства может занять от нескольких недель до нескольких месяцев из-за масштабов повреждений.

Во время атаки также было повреждено оборудование для переработки сероводорода и установки по восстановлению серы. Один из собеседников агентства отметил, что завод простаивал с сентября прошлого года и всего несколько недель назад возобновил производство после предыдущей атаки.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

Также, как известно, в последнее время интенсивность ударов ВСУ значительно возросла. В частности, президент Владимир Зеленский отметил, что в апреле Украина не только улучшила статистику обезвреживания врага, но и в четыре раза увеличила количество дальнобойных атак, «мидлстрайков», относительно показателей февраля.

