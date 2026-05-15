МВФ обсудит с Украиной НДС для ФЛП и налоги на международные посылки – СМИ

Представители Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели прибудут в Украину для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 млрд долларов. Темами обсуждения, предварительно, будут НДС для ФЛП и налоги на дешевые посылки.

Об этом сообщила спикер МВФ Джули Козак, передает Reuters.

22 апреля 2026, 18:17

В МВФ отмечают, что Украине необходимо увеличивать внутренние источники финансирования на фоне значительных бюджетных потребностей, вызванных полномасштабной войной рф.

По словам Козак, украинская власть должна расширить налоговую базу и вывести часть теневой экономики в легальный сектор. По оценкам МВФ, сейчас теневая экономика составляет около 45% ВВП страны.

Отмечается, что в рамках новой программы сотрудничества Украина также обязалась провести комплексные экономические реформы. В МВФ подчеркивают, что эти изменения важны не только для получения международной помощи, но и для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.

Пересмотр программы запланирован на июнь. По его результатам Фонд оценит, выполняет ли Украина согласованные показатели и условия финансирования.

Среди обсуждаемых законодательных инициатив – введение НДС для ФЛП и налогов на дешевые международные посылки. В то же время в МВФ не уточнили, готовы ли смягчить отдельные условия программы.

Напомним, ранее сообщалось, что без принятия налога на недорогие международные посылки программа МВФ на 8,1 млрд долларов может оказаться под угрозой. Несмотря на то, что правительство во главе с Юлией Свириденко ищет альтернативы введению НДС для самозанятых лиц, еще один важный законопроект №15112-1, касающийся налогообложения международных посылок, «завис» в парламенте без поддержки депутатов.

Как известно, первый транш помощи от Фонда в размере 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте, но дальнейшее финансирование зависит от того, будут ли выполнены необходимые реформы.

