Дроны рф вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

Общество
Читати українською
В Чернобыльской зоне отчуждения после ликвидации предыдущего пожара снова возникли возгорания в результате атаки российских дронов. Радиационный фон остается в норме.
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В Зоне отчуждения Чернобыля снова зафиксированы пожары после российской атаки беспилотниками, которые произошли сразу после недавнего тушения масштабного возгорания.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в Facebook.

Экологический ущерб от большой войны в Украине превысил 126 миллиардов евроУничтоженные животные, деревья и тонны загрязнений в почве и водоемах. Какой ущерб окружающей среде нанесла полномасштабная война – на инфографике «Слово и дело».

По данным ГАЗО и спасательных служб, 14 мая в результате падения и сбития российских БПЛА типа «Герань-2» возникли новые очаги огня на территории Опачичского природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

К ликвидации пожаров привлечены подразделения ГСП «Северная Пуща», Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.

В ГАЗО говорят, что работу спасателей осложняют сильное задымление, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладки доступа к очагам пожаров привлекают тяжелую технику, бульдозеры и личный состав с бензопилами.

На местах падения обнаружены остатки беспилотников, продолжаются работы пиротехнических подразделений.

Несмотря на возгорания, автоматизированные системы контроля не зафиксировали превышения уровней гамма-излучения. Радиационная ситуация остается стабильной и контролируемой.

Специалисты подчеркивают, что каждый пожар в Чернобыльской зоне представляет риск для лесных массивов и животного мира, который восстанавливался десятилетиями после аварии 1986 года.

Напомним, масштабный пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения вспыхнул 8 мая. Из-за сильного ветра горели лесные насаждения на территории площадью более 1200 гектаров.

Также о масштабных лесных пожарах сообщалось на Закарпатье, где правоохранители расследовали причины возгорания 75 гектаров леса.

А в Черниговской области, из-за атак россиян, горели более 2400 гектаров леса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыле Война
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Дроны рф вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне
Украина прошла в финал «Евровидения-2026»: какие результаты второго полуфинала
В Киеве уже 16 погибших после российской атаки: поиски людей под завалами продолжаются
итогиРоссия массированно атаковала Украину, а Ермаку избрали меру пресечения. Главное за день
Астраханский ГПЗ остановил производство горючего после удара дрона – СМИ
Действие образовательного приложения «Мрия» расширят на детские сады
Российский удар по Киеву: количество погибших снова увеличилось
Элитное строительство под Киевом: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела
Британия ускорит передачу Украине средств ПВО после масштабной атаки рф
Авиация рф нанесла удар по частному сектору на Донетчине, есть погибшие
Больше новостей