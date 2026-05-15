Дроны рф вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

В Зоне отчуждения Чернобыля снова зафиксированы пожары после российской атаки беспилотниками, которые произошли сразу после недавнего тушения масштабного возгорания.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в Facebook.

15 апреля 2026, 10:56

По данным ГАЗО и спасательных служб, 14 мая в результате падения и сбития российских БПЛА типа «Герань-2» возникли новые очаги огня на территории Опачичского природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

К ликвидации пожаров привлечены подразделения ГСП «Северная Пуща», Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.

В ГАЗО говорят, что работу спасателей осложняют сильное задымление, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладки доступа к очагам пожаров привлекают тяжелую технику, бульдозеры и личный состав с бензопилами.

На местах падения обнаружены остатки беспилотников, продолжаются работы пиротехнических подразделений.

Несмотря на возгорания, автоматизированные системы контроля не зафиксировали превышения уровней гамма-излучения. Радиационная ситуация остается стабильной и контролируемой.

Специалисты подчеркивают, что каждый пожар в Чернобыльской зоне представляет риск для лесных массивов и животного мира, который восстанавливался десятилетиями после аварии 1986 года.

Напомним, масштабный пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения вспыхнул 8 мая. Из-за сильного ветра горели лесные насаждения на территории площадью более 1200 гектаров.

Также о масштабных лесных пожарах сообщалось на Закарпатье, где правоохранители расследовали причины возгорания 75 гектаров леса.

А в Черниговской области, из-за атак россиян, горели более 2400 гектаров леса.

