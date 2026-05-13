Саудовская Аравия тайно наносила удары по Ирану – Reuters

Саудовская Аравия осуществила серию тайных авиаударов по территории Ирана в ответ на атаки, которых государство подверглось во время обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников.

10 марта 2026, 15:46

По данным собеседников агентства, операции были проведены Военно-воздушными силами Саудовской Аравии в конце марта и ранее не разглашались. Это первый случай, когда, согласно имеющейся информации, Эр-Рияд напрямую нанёс удары по целям на территории Ирана.

Источники описывают эти действия как «зеркальные удары» в ответ на атаки по Саудовской Аравии, которые происходили в рамках более широкого регионального конфликта. Эскалация началась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, после чего Иран и связанные с ним силы активизировали атаки по странам Персидского залива.

В частности, в период наивысшей интенсивности конфликта по Саудовской Аравии было совершено более 100 атак дронами и ракетами всего за одну неделю в конце марта. После этого интенсивность ударов, по подсчётам, резко снизилась до нескольких десятков инцидентов в начале апреля.

По информации собеседников, саудовская сторона предупредила Иран об ударах, после чего между странами активизировались дипломатические контакты. Тегеран и Эр-Рияд обменялись сигналами через посредников и прямые каналы связи, что позволило снизить риск дальнейшей эскалации.

После этого стороны, как утверждают источники, достигли неформального понимания о деэскалации. Оно начало действовать примерно за неделю до объявления более широкого перемирия между США и Ираном в апреле.

Несмотря на военное обострение, Саудовская Аравия официально продолжала декларировать курс на сдержанность и снижение напряжённости, подчёркивая важность стабильности в регионе. Иран со своей стороны не комментирует заявления об ударах по своей территории.

Аналитики отмечают, что ситуация показала изменение подхода Саудовской Аравии, которая ранее в значительной степени полагалась на защиту со стороны США, но в условиях эскалации начала демонстрировать готовность действовать самостоятельно.

Напомним, в марте Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF в саудовском порту Янбу на побережье Красного моря – одном из ключевых экспортных хабов региона, который позволяет поставки нефти в обход Ормузского пролива.

Ранее СМИ писали о том, что война на Ближнем Востоке может обойтись арабским странам почти в 200 млрд долларов потерь ВВП.

