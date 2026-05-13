Ирак и Пакистан заключили ряд энергетических соглашений с Ираном – СМИ

Ирак и Пакистан договорились с Ираном о поставках и транзите нефти и сжиженного газа через Ормузский пролив.
Ирак и Пакистан заключили энергетические договоренности с Ираном, предусматривающие транзит нефти и сжиженного газа через Ормузский пролив, на фоне роста напряженности в регионе и усиления контроля Тегерана над ключевым маршрутом поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, осведомленных в ситуации.

Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливеЧто известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

По данным собеседников агентства, Ирак обеспечил безопасный проход для двух крупных танкеров с сырой нефтью объемом около 2 млн баррелей каждый, которые уже прошли через Ормузский пролив. Багдад также ведет переговоры с Тегераном о дальнейших транзитах, поскольку страна критически зависит от нефтяных доходов, которые формируют около 95% бюджета.

Отдельно, по информации источников, Пакистан получает партии сжиженного природного газа из Катара в рамках договоренностей, согласованных с Ираном. Два LNG-танкера уже направляются в пакистанские порты, чтобы обеспечить внутренний спрос на электроэнергию в условиях пикового летнего нагрузки.

По словам собеседников, в части договоренностей не предусматривались прямые платежи Ирану или Корпусу стражей исламской революции. В то же время Катар, по их данным, был проинформирован о поставках, а США – о транзитах в Пакистан.

Эксперты отмечают, что Иран постепенно переходит от попыток блокирования Ормузского пролива к фактическому контролю над его использованием. До начала конфликта через этот морской путь проходило около 3 тысяч судов ежемесячно, тогда как сейчас – лишь около 5% от этого объема.

Напомним, недавно СМИ сообщили о том, что танкер со сжиженным природным газом из Катара прошел через Ормузский пролив впервые с начала войны между США и Ираном.

Также в ООН предупредили, что десятки миллионов людей в мире могут оказаться под угрозой голода, если поставки удобрений через Ормузский пролив в ближайшее время не будут возобновлены.

Иран Нефть Ирак Пакистан Энергетика Ближний Восток СПГ
