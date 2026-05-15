Совет Европы поддержал запуск спецтрибунала об агрессии россии

Мир
Читати українською
Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение для запуска спецтрибунала по преступлению агрессии рф. 36 государств и ЕС поддержали расширенное частичное соглашение.
Фото ілюстративне freepik.com

В пятницу, 15 мая, Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение, необходимое для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии россии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передаёт Европейская правда.

Трибунал по преступлению агрессии против Украины: кого из руководства россии будут судить и какКак будет работать и кого будет судить специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины.

Церемония состоялась в Кишинёве во время министерской встречи. В общей сложности 36 государств и Европейский союз согласились на принятие расширенного частичного соглашения – международного договора, который предусматривает создание руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в этот день «была пройдена точка невозврата», и Специальный трибунал фактически стал юридической реальностью. В то же время он подчеркнул, что это лишь начало пути к справедливости. По словам Сибиги, круг государств-участников в будущем будет расширяться.

В МИД пояснили, что расширенное частичное соглашение будет определять административные и управленческие основы работы трибунала, а также предусматривать механизмы привлечения новых участников. Присоединиться к нему смогут как государства-члены Совета Европы, так и третьи страны.

«Сегодня – исторический день. Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны», – написал Сибига в Telegram.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии РФ против Украины.

А в январе 2026 года Европейский союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Накануне о намерении присоединиться к спецтрибуналу объявила Швейцария, став 28-й страной, поддержавшей соглашение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия ЕС Евросоюз Война с Россией Война в Украине Спецтрибунал над путиным
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаКак изменилась стоимость газа в Европе за четыре года
Евровидение-2026: назван порядковый номер выступления Украины в финале
Совет Европы поддержал запуск спецтрибунала об агрессии россии
Экс-чиновник ГП «Укртранснефтепродукт» в очередной раз продлил обязательства
Бывший тренер сборной по футболу Ребров внес 30 млн грн залога за Ермака – СМИ
инфографикаКак изменилось соотношение женщин и мужчин в ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и СБУ за 10 лет
Украина и россия провели первый этап обмена пленными в формате «1000 на 1000»
Оккупанты ударили дроном по пригородному поезду на Запорожье, ранены пассажиры
ВАКС назначил к рассмотрению дело экс-главы Нацбанка Шевченко
Силы ПВО в течение ночи обезвредили противокорабельную ракету и 130 российских дронов
Больше новостей