Совет Европы поддержал запуск спецтрибунала об агрессии россии

В пятницу, 15 мая, Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение, необходимое для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии россии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передаёт Европейская правда.

Церемония состоялась в Кишинёве во время министерской встречи. В общей сложности 36 государств и Европейский союз согласились на принятие расширенного частичного соглашения – международного договора, который предусматривает создание руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в этот день «была пройдена точка невозврата», и Специальный трибунал фактически стал юридической реальностью. В то же время он подчеркнул, что это лишь начало пути к справедливости. По словам Сибиги, круг государств-участников в будущем будет расширяться.

В МИД пояснили, что расширенное частичное соглашение будет определять административные и управленческие основы работы трибунала, а также предусматривать механизмы привлечения новых участников. Присоединиться к нему смогут как государства-члены Совета Европы, так и третьи страны.

«Сегодня – исторический день. Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны», – написал Сибига в Telegram.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии РФ против Украины.

А в январе 2026 года Европейский союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Накануне о намерении присоединиться к спецтрибуналу объявила Швейцария, став 28-й страной, поддержавшей соглашение.

