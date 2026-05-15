ВАКС рассмотрит иск об активах временного руководителя Госкосмоса

Высший антикоррупционный суд назначил на 11 июня подготовительное заседание по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры к временному исполняющему обязанности главы Государственного космического агентства Украины Владимиру Михееву о конфискации активов.

Такое решение 8 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

По данным САП, Михеев получил в собственность активы на общую сумму 6,41 млн грн. Речь идет об автомобиле BMW X5 2017 года выпуска, садовом доме общей площадью 145,4 квадратных метра и земельном участке под ним площадью 0,0686 га в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области под Киевом.

Как утверждает прокурор, этот автомобиль купил сын Михеева Валерий, однако пользуется сам руководитель Госкосмоса. К тому же, у сына не было средств для его приобретения. Также должностное лицо якобы приобрело по заниженной стоимости дом и землю – 2,83 млн грн. Хотя, согласно оценкам, стоимость этой недвижимости должна составлять 5,46 млн грн. По мнению прокурора, у семьи чировника не было доходов для приобретения этих активов. Ранее его активы были арестованы.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по гражданскому делу по иску прокурора САП к (Михееву Владимиру Сергеевичу и Михееву Валерию Владимировичу – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить подготовительное судебное заседание по делу на 11 июня 2026 года в 16:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, САП просит конфисковать активы бывшего чиновника Днепропетровской областной государственной администрации умершего Андрея Коломойца, который умер. Как указывал прокурор, он приобрел в собственность активы на 19,11 млн грн. Речь шла о: недостроенном доме; две квартиры и ремонт; еще ремонтные работы в помещениях; два машиноместа; имущественные права на помещение и квартиру; нежилое помещение; два автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 года выпуска и VOLKSWAGEN BEETLE 2005 года выпуска.

