В центре Киева на выходных временно ограничат движение: время и перечень улиц

Общество
В центре Киева на выходных 16 и 17 мая ограничат движение из-за проведения спортивного благотворительного мероприятия MHP Run4Victory Киев Марафон.
На выходных, 16 и 17 мая, в центре столицы Украины введут временные ограничения движения транспорта. В основном ограничения будут действовать утром из-за проведения благотворительного мероприятия «MHP Run4Victory Киев Марафон».

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

16 мая ограничения будут действовать для всех видов автотранспорта с 10:30 до 13:00 по улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Рогнединской) и улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской).

17 мая с 8:00 до 15:00 ограничат движение авто по маршруту марафона: улица Саксаганского в направлении площади Галицкой, далее просп. Берестейский (нечетная сторона) в сторону перекрестка с ул. Академика Янгеля.

Далее марафон развернется на перекрестке проспекта Берестейского и улицы Академика Янгеля, пройдет по проспекту Берестейскому в обратном направлении, затем по улице Саксаганского и завершится возле Дворца спорта.

Все эти участки будут недоступны для движения в вышеуказанный промежуток времени.

«Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня», – обратились к киевлянам и гостям в полиции.

Ранее стало известно, что в Киеве задействуют новые способы объявления минуты молчания. Теперь каждое утро в 9 часов киевлянам будут напоминать о общенациональной минуте молчания через Telegram-канал КГГА и городскую систему громкоговорителей.

Также мы сообщали, что в Киеве с 27 апреля выросла стоимость парковки. В целом припарковаться в Киеве стало на 5 грн/час дороже, чем раньше. Однако одновременно власти столицы запустили подписку на парковку со скидкой до 90%.

А в марте в Киеве урегулировали вопрос эвакуации частных автомобилей во время воздушной тревоги. Теперь эвакуировать автомобили можно будет, если они будут мешать движению спасательной, специальной военной техники или машин скорой помощи.

Киев Пробка/Проезд/Дорога Полиция Транспорт Спорт Марафон Благотворительность
