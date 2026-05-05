НАБУ и САП завершили следствие по делу о завладении зерном на более $60 млн

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о масштабной схеме незаконного завладения зерном ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Сумма причинённого ущерба превышает 60 млн долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Прокурор САП принял решение о завершении расследования в отношении владельца международного зернотрейдера, которого подозревают в организации преступной схемы. В настоящее время детективы НАБУ открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления перед направлением дела в суд.

По версии следствия, в период июля – октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации в сговоре с представителем международного зернотрейдера организовали продажу крупных партий зерна по заниженным ценам в пользу подконтрольных структур. Формально продукция экспортировалась в Саудовскую Аравию через сеть посредников, однако фактическая оплата за поставленное зерно произведена не была.

В результате таких действий государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Часть средств – 40,9 млн долларов – участники схемы, по данным следствия, легализовали через ряд иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре.

Всего по делу фигурируют шесть человек. В отношении трёх бывших должностных лиц ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и владельца иностранной компании суд уже вынес обвинительные приговоры. Ещё один представитель зернотрейдера в настоящее время находится под судебным рассмотрением.

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам в создании схемы завладения зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на 776 млн грн. Среди подозреваемых — бывший председатель правления ДПЗКУ.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения трём фигурантам дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». В частности, суд арестовал экс-чиновника ДПЗКУ Андрея Друзяку и определил ему залог в размере 3,3 млн грн. Защитник подал жалобу на это решение.

Апелляционная палата ВАКС оставила Андрея Друзяку под стражей, но уменьшила ему альтернативу в виде залога с 3,3 до 2 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.