Ермак отреагировал на получение подозрения от НАБУ и САП

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал следственные действия и получение подозрения от НАБУ и САП по делу о строительстве кооператива «Династия».

Об этом говорится в материале Украинской правды.

Экс-руководитель ОП отметил, что он предоставит комментарии тогда, когда «завершатся следственные действия». В частности, на уточняющий вопрос журналиста УП Михаила Ткача о кооперативе «Династия» он подчеркнул, что имеет «только один автомобиль и одну квартиру».

«У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», – заявил Ермак.

При этом относительно его присутствия на «пленках Миндича» (операция «Мидас») под псевдонимом «Хирург» бывший глава ОПУ отметил: «Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

В то же время, как пишет УП, советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал журналистам подозрение Ермаку.

«Этот контекст уже давно существует медийно и громко, так чему здесь удивляться», – заявил Литвин.

Как отмечается, советник президента добавил, что «процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки».

Отметим, сегодня, 11 мая, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится о том, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

А в марте стало известно, что Ермак возглавил один из комитетов в Национальной ассоциации адвокатов.

