Генсек НАТО предложил союзникам новый формат финансирования Украины – Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно направлять Украине по 0,25% своего ВВП. Таким образом в НАТО хотят решить споры между союзниками из-за неравномерного распределения помощи Киеву.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Рютте в ходе закрытой встречи послов НАТО в конце прошлого месяца предложил странам НАТО выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. Идею уже обсуждают в рамках подготовки к июльскому саммиту Альянса.

Как отмечают собеседники Politico, инициатива стала реакцией на недовольство стран Балтии и Северной Европы, а также Польши и Нидерландов, которые тратят на поддержку Украины значительно большую долю своего ВВП, чем другие члены НАТО.

Издание напоминает, что похожее предложение еще в прошлом году озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда глава государства призвал партнеров выделять 0,25% ВВП отдельно на поддержку украинского оборонного производства.

По оценкам НАТО, если все союзники согласятся на такую модель финансирования, Украина могла бы ежегодно получать около 143 миллиардов долларов помощи. Для сравнения: в прошлом году объем поддержки составил примерно 45 миллиардов долларов.

Впрочем, как пишет Politico, инициатива уже вызвала скептическую реакцию со стороны Франции и Великобритании. Для принятия такого решения нужна единогласная поддержка всех стран Альянса, поэтому шансы на реализацию предложения в нынешнем виде пока остаются невысокими.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас Украина якобы сталкивается с нехваткой ракет к системам Patriot из-за опасений некоторых европейских стран относительно исчерпания собственных арсеналов.

В то же время продолжается работа над внедрением боевого опыта ВСУ в стандарты НАТО. Приоритетными направлениями сотрудничества являются развитие РЭБ, использование ИИ для разведки, инновации, усиление офицерского состава и полная взаимосовместимость сил.

