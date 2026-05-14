Над Балтийским морем перехвачен российский самолет-разведчик

Польские истребители в очередной раз перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над международными водами Балтийского моря.

Об этом сообщил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

Отмечается, что российский самолет совершал полет вблизи воздушного пространства НАТО, поэтому его перехватили польские истребители. Действия рф, по словам министра, стали очередной проверкой систем противовоздушной обороны Альянса.

«Польские самолеты перехватили над международными водами Балтийского моря российский разведывательный самолет Ил-20. Это очередные агрессивные действия Российской Федерации и проверка наших систем ПВО», – заявил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что российский самолет летел с выключенными транспондерами, что может создавать опасность для гражданской авиации и других воздушных судов.

В Польше подчеркнули, что на подобные инциденты будут реагировать незамедлительно.

«Каждая такая провокация встретит быструю реакцию наших пилотов», – добавил глава Минобороны Польши.

Напомним, в прошлом месяце польские истребители F-16 по меньшей мере два раза перехватывали самолеты-разведчики рф, совершавшие полеты над Балтийским морем. Тогда российский Ил-20 также летал с выключенным транспондером.

