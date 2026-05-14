Словакия обещает увеличивать поставки боеприпасов Украине

Словакия превратилась в одного из крупнейших производителей боеприпасов среди стран НАТО и планирует наращивать поставки вооружения Украине.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает TERAZ.SK.

По его словам, словацкие предприятия уже сейчас производят для Украины миллионы артиллерийских снарядов. Параллельно страна активно инвестирует в собственный оборонно-промышленный комплекс, который в настоящее время формирует почти 3% ВВП государства.

Пеллегрини также сообщил, что Словакия развивает производство дронов-перехватчиков в сотрудничестве с местными авиаремонтными заводами.

Президент отметил, что страны НАТО сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, ведь даже при наличии финансирования быстро увеличить объемы производства оружия непросто.

Несмотря на заявления премьера Роберта Фицо о прекращении военной помощи Украине со складов армии, частный оборонный сектор Словакии демонстрирует рекордный рост.

В 2024 году экспорт вооружения страны достиг 1,15 млрд евро — это почти вдвое больше, чем годом ранее, и почти в десять раз превышает довоенные показатели.

Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что после начала полномасштабного вторжения РФ производство артиллерийских боеприпасов в Словакии выросло в 15 раз.

Помимо коммерческих контрактов, Братислава продолжает поддерживать Украину новыми пакетами помощи, в которые входят средства разминирования, инженерное оборудование и совместные оборонные проекты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.