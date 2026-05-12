Для Ермака будут просить содержание под стражей или залог в 180 млн грн

Политика
Читати українською
Прокуратура будет просить для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 млн грн.
Фото УНІАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 180 млн гривен.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

«Прокуратура будет просить избрать меру пресечения (для Андрея Ермака – ред.) в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн», – отметил Клименко.

По данным следствия, Ермака подозревают в причастности к схеме отмывания средств во время элитного строительства.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на сегодня на 16:00.

Как известно, вчера, 11 мая, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

А в марте стало известно, что Ермак возглавил один из комитетов в Национальной ассоциации адвокатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП Андрей Ермак Арест Залог Мера пресечения
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

45% украинцев считают, что власть стоит критиковать несмотря на войну – исследование
ВАКС назначил к рассмотрению дело об ущербе ГП «Укрэкоресурсы»
Для Ермака будут просить содержание под стражей или залог в 180 млн грн
В Иране пригрозили обогатить уран до оружейного уровня в случае новых атак США
Рада не разрешила сложить мандат нардепу от «Голоса» Цабалю
Каждый пятый украинец приравнивает работу в тени к мародёрству
Апелляция снова оставила под стражей адвоката по делу Офиса генпрокурора
Стало известно, сколько украинцев поддерживают восстановление смертной казни за госизмену и пособничество в терактах
Заместитель мэра Светловодска устроил стрельбу в горсовете, есть раненые
В россии возник дефицит бензина после украинских атак — СМИ
Больше новостей