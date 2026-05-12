Для Ермака будут просить содержание под стражей или залог в 180 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 180 млн гривен.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

«Прокуратура будет просить избрать меру пресечения (для Андрея Ермака – ред.) в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн», – отметил Клименко.

По данным следствия, Ермака подозревают в причастности к схеме отмывания средств во время элитного строительства.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на сегодня на 16:00.

Как известно, вчера, 11 мая, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

А в марте стало известно, что Ермак возглавил один из комитетов в Национальной ассоциации адвокатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.