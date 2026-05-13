Армия рф в течение дня нанесла более 20 ударов по железной дороге, есть погибшие

Российские войска в среду, 13 мая, совершили массированную атаку на объекты украинской железнодорожной инфраструктуры в разных регионах страны. В целом враг нанес 23 удара, есть жертвы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он рассказал, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру, мосты, а также пассажирские, вагонные и локомотивные депо. Обстрелы были зафиксированы в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровненской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

«К сожалению, есть потери среди гражданских в городе железнодорожников – Здолбунове. Здесь российский удар унес жизни двух перехожих – работников железной дороги. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Кулеба.

Вице-премьер также указал, что пассажиров и железнодорожников на рабочих местах удалось эвакуировать, что помогло избежать более масштабных жертв.

Напомним, в целом в период с 08:00 до 18:30 враг запустил по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА разных типов, большинство целей удалось обезвредить.

Советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предположил, что массированная атака рф еще не закончилась и может продолжаться до завтрашнего обеда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.