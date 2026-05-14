Апелляция оставила под заочным арестом экс-замруководителя ОП Шурму

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего замруководителя Офиса президента Ростиславу Шурму в пределах дела о завладении 141 млн грн на «зеленом» тарифе.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилии подозреваемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Шурме. Как известно, Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Шурму.

«13 мая 2026 года АП ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 21.04.2026 об избрании бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами на выплатах по «зеленому» тарифу коммерческими энергогенерирующими предприятиями на временно оккупированной территории Запорожской области более чем на 141 млн грн. Среди подозреваемых - бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области фигуранты дела выстроили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП «Гарантированный покупатель» о продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России и оккупации части региона солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Следствием было установлено, что в отчетности указывались заведомо недостоверные данные по объемам генерации и технической готовности станций, в частности в периоды полного обесточивания. Полученные средства выводили через связанные компании, а общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн грн.

