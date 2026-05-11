Антикоррупционные органы проводят следственные действия с Ермаком – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на свои источники.

Детали пока неизвестны, но, судя по снимкам и видео, которые появились в сети, следственные действия проводят в центре Киева – неподалеку от НСК «Олимпийский».

Напомним, в ноябре НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В НАБУ прокомментировали, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке на фоне проведения обысков. Президент подписал заявление.

Позже Ермак заявил журналистам, что отправляется на фронт. Однако в ответе Минобороны на депутатский запрос нардепа Ярослава Железняка говорится, что после отставки он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования для мобилизации.

А в марте стало известно, что Ермак возглавил один из комитетов в Национальной ассоциации адвокатов.

