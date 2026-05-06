Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, захваченные в марте (дополнено)

Украина вернула средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули раньше, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объёме», – сообщил глава государства.

Зеленский назвал это «важным шагом» в отношениях с Венгрией и поблагодарил венгерскую сторону за конструктивную позицию и цивилизованное решение. Также он выразил благодарность украинской команде, которая работала над возвращением активов и защитой интересов государства.

В «Ощадбанке» уже показали деньги и ценности, которые вернули из Венгрии. В банке отметили, что все активы возвращены в полном объеме, а их целостность и надлежащее упаковка были проверены представителями финансового учреждения.

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что задержание инкассаторской бригады и изъятие средств в течение двух месяцев было нарушением международных норм и правил межгосударственного сотрудничества. В то же время он поблагодарил венгерскую сторону за конструктивный подход к урегулированию ситуации.

Напомним, в начале марта в Венгрии произошло необоснованное задержание двух бронированных автомобилей Ощадбанка и семи инкассаторов, которые осуществляли перевозку золота и иностранной валюты. Конфликт возник во время планового рейса из Австрии в Украину, а общая стоимость задержанного груза составила более 75 млн долларов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что изъятые средства якобы могли принадлежать «украинской военной мафии», и требовал официальных разъяснений от украинской стороны.

Позже Киеву удалось освободить семерых инкассаторов, однако наличные и ценности венгерские правоохранители оставили у себя и до сих пор не вернули.

