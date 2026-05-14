ВАКС заочно арестовал подозреваемого по делу госпредприятия «Чоразморшлях»

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу предпринимателя Игоря Кордюкова в рамках дела о завладении 11,5 млн грн государственного предприятия «Чоразморшлях».

Такое решение 8 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить ходатайство. Избрать (Кордюкову – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следователь судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения, о чем постановить решение», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд продлил арест двух фигурантов по этому делу.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 в.о. начальника ГП «Чоразморшлях» инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск — объекта площадью 4,3 га с выходом к морю. Несмотря на действие моратория на отчуждение такого имущества, к реализации схемы был привлечен оценщик. Он искусственно занизил его стоимость с не менее 59 млн грн до 6,5 млн грн. В результате базу по незаконным торгам продали за 13,5 млн грн подконтрольным лицам.

В дальнейшем объект внесли в уставный капитал компании соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество. Денежные средства в сумме 11,5 млн грн, полученные от продажи, поступили на счет ГП и были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». В то же время, эти суда находились в Индии, а указанное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.