Умеров в США договорился активизировать мирные переговоры

Секретарь СНБО Рустем Умеров в Соединенных Штатах провел встречу со специальным представителем президента Америки Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом секретарь СНБО сообщил 8 мая в Телеграм-канале.
В ходе переговоров стороны обсудили три основных вопроса гуманитарного трека и договорились об активизации дипломатического процесса мирных переговоров по завершению войны в Украине.
«Основное внимание – гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины. Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира», – написал Умеров.
В то же время он добавил, что подробности по итогам встречи уже рассказал президенту Украины, и поблагодарил американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины.
Напомним, ранее сегодня президент Украины Зеленский анонсировал визит представителей США в Киев. Он заявил, что Киев ожидает принять представителей Трампа уже в начале лета.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США, где у него была запланирована встреча с представителями американской администрации.
Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в апреле. Однако Америка этот визит отложила.
Тем временем у путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров со США и Украиной из-за отказа Киева вывести войска из Донбасса.
