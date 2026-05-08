Умеров в США договорился активизировать мирные переговоры

Секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи с представителями Дональда Трампа в США договорился об активизации мирных переговоров. Также стороны обсудили вопросы возвращения пленных, которых удерживает россия.
Офис президента Украины

Секретарь СНБО Рустем Умеров в Соединенных Штатах провел встречу со специальным представителем президента Америки Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом секретарь СНБО сообщил 8 мая в Телеграм-канале.

В ходе переговоров стороны обсудили три основных вопроса гуманитарного трека и договорились об активизации дипломатического процесса мирных переговоров по завершению войны в Украине.

«Основное внимание – гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины. Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира», – написал Умеров.

В то же время он добавил, что подробности по итогам встречи уже рассказал президенту Украины, и поблагодарил американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Зеленский анонсировал визит представителей США в Киев. Он заявил, что Киев ожидает принять представителей Трампа уже в начале лета.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США, где у него была запланирована встреча с представителями американской администрации.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в апреле. Однако Америка этот визит отложила.

Тем временем у путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров со США и Украиной из-за отказа Киева вывести войска из Донбасса.

