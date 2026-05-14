Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине обсудили ключевые международные вопросы, в частности войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились продолжать диалог между США и Китаем и координировать позиции на глобальных площадках.

Об этом сообщают центральное телевидение Китая CCTV и CNN.

Как отмечается, встреча лидеров состоялась утром 14 мая в Дворце народных собраний в Пекине. Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин стремится к стабильному, здоровому и долгосрочному развитию отношений с Вашингтоном. По его словам, новая модель двусторонних связей должна быть определена как «конструктивное стратегически стабильное взаимодействие», которое предусматривает сочетание сотрудничества, управляемой конкуренции и контролируемых разногласий.

Отдельное внимание Си уделил экономическим отношениям, заявив, что торговые споры между США и Китаем должны решаться исключительно путем равноправных консультаций. Он также отметил, что Китай продолжает расширять политику открытости и заинтересован в углублении взаимовыгодного сотрудничества с американским бизнесом.

В то же время Си Цзиньпин жестко обозначил позицию Пекина по Тайваню, назвав этот вопрос ключевым для китайско-американских отношений и призвав Вашингтон действовать максимально осторожно.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что высоко оценивает личные отношения с Си Цзиньпином и считает их «самыми продолжительными и лучшими». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с Китаем и готовы работать над урегулированием разногласий.

По словам Трампа, США и Китай как две самые мощные державы мира способны совместно играть ключевую роль в решении глобальных проблем. Он также отметил, что американская делегация включала представителей бизнеса, заинтересованных в расширении сотрудничества с Китаем.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, войне в Украине и ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, лидеры договорились поддерживать диалог и координировать позиции в рамках международных форматов, включая саммиты G20 и АТЭС.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом. Это первая поездка действующего американского лидера в Китай с ноября 2017 года.

Стоит также отметить, что изначально новая встреча лидеров США и Китая была запланирована на апрель, но по просьбе Вашингтона её решили перенести из-за войны с Ираном.

