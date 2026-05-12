Специалисты ISW рассказали, как россия использовала «тишину» на фронте

Россия во время «перемирия» с 9 по 11 мая полностью не прекратила боевые действия и использовала этот период для переброски резервов, накопления сил и усиления атак дронами на отдельных направлениях.

Об этом в новом отчете рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW в последнем отчете отмечают, что в последний день действия режима прекращения огня боевые действия не прекращались, хотя их интенсивность несколько снизилась. По данным спутниковой системы NASA FIRMS, пожары и обстрелы продолжались по всей линии фронта, несмотря на политические заявления.

11 мая 2026, 16:40

Более детально ISW подошел к изучению ситуации на Лиманском направлении. Так, представитель одной из украинских бригад, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что враг использовал режим прекращения огня не для эскалации. По его данным, россиянам в этот период удалось усилить свои подразделения. Они подтянули резервы, накопили личный состав и продолжали активно применять FPV-дроны и артиллерию.

Украинские защитники обратили внимание и на резкое увеличение применения беспилотников «Молния» (Блискавка). По их словам, во время так называемой «тишины» рф даже усилила атаки этими дронами по сравнению с предыдущими днями.

Военные ВСУ предполагают, что оккупанты могли заранее накапливать эти беспилотники, чтобы использовать период так называемой тишины для скрытого давления на фронте.

Что касается Купянского направления, там российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва к украинским позициям на левом берегу реки Оскол.

Представитель Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 11 мая заявил, что украинские силы отбили попытки россиян снова войти в Купянск через Голубовку. Также оккупанты пытались прорвать защиту через Песчаное и дойти до Куриловки.

По словам Трегубова, активная работа беспилотников с обеих сторон серьезно осложняет логистику как российских, так и украинских сил в этом районе.

Также в ISW подчеркнули, что нынешняя ситуация в очередной раз продемонстрировала неустойчивость подобных договоренностей без четких механизмов контроля и фиксации нарушений. Аналитики считают, что при отсутствии эффективного мониторинга и определенных процедур реагирования любое временное прекращение боевых действий остается крайне уязвимым к срыву.

«Продолжение локализованных боевых действий в течение последнего дня прекращения огня продолжает подчеркивать тот факт, что соглашения о прекращении огня без четких механизмов обеспечения соблюдения, надежного мониторинга и четко определенных процессов разрешения споров вряд ли будут продолжаться», – говорится в отчете.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности по трехдневному «перемирию» между Украиной и россией на 9-11 мая. Оно предусматривало полное прекращение боевых действий.

Уже 10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны Украины вдоль линии фронта.

А 11 мая президент Зеленский заявил, что российская сторона не соблюдала условия перемирия и продолжила боевые действия. Также президент предупредил о новых атаках.

