Временную защиту для украинцев в ЕС могут продлить еще на год

Европейский Союз может продлить действие временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до марта 2028 года.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявила специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон.

28 апреля 2026, 16:31

По ее словам, Еврокомиссия в ближайшее время может официально предложить продление механизма временной защиты, а страны-члены ЕС, вероятно, поддержат это решение.

«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что будет предложение продлить ее еще на один год – до марта 2028 года», – отметила Йоханссон.

Она пояснила, что сейчас между государствами Евросоюза продолжаются консультации относительно общего подхода к будущему украинских беженцев в ЕС. По предварительным оценкам, система временной защиты может остаться почти без изменений, хотя отдельные коррективы все же возможны.

Спецпосланник подчеркнула, что в Европе понимают беспокойство украинцев из-за неопределенности после 2027 года, так как быстрого завершения войны или стабильного перемирия пока не прогнозируют.

В то же время Йоханссон считает, что украинцам, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, стоит постепенно переходить на другие правовые основания для проживания – например, через работу, учебу или долгосрочные виды на жительство.

«Я не думаю, что хорошо оставаться под временной защитой пять или шесть лет. Люди должны переходить на более подходящую правовую основу», – заявила она.

Напомним, срок действия временной защиты для украинцев в ЕС официально продлен до 4 марта 2027 года. Однако в Евросоюзе уже обсуждают стратегию выхода из этого режима, которая предложит беженцам выбор: легализация в стране пребывания или возвращение домой. Некоторые страны уже ужесточают условия, в частности Ирландия с этой осени прекращает бесплатное расселение в отелях.

По состоянию на весну 2026 года в ЕС находится более 4,3 млн украинцев со статусом защиты, больше всего – в Германии, Польше и Чехии. При этом Украина уже ведет переговоры с партнерами об обмене данными о своих гражданах, а правительство прогнозирует возвращение около 2 млн человек после окончания войны.

