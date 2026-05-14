ВАКС приговорил экс-депутата Волынского облсовета к 3,5 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему депутату Волынского областного совета Валентину Кошельнику, назначив ему 3 года 6 месяцев лишения свободы за злоупотребление влиянием.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, эксдепутат за денежное вознаграждение обещал «поспособствовать» гражданину в приобретении земельного участка на территории одной из громад Волынской области для последующего создания предприятия по утилизации отходов.

Суд признал его виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

До вступления приговора в законную силу суд постановил взять эксдепутата под стражу. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, в сентябре 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура викрили Кошельника на одержанні 35 тисяч доларів неправомерной выгоды.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд взял депутата под стражу с альтернативой 900 тысяч грн залога. В январе 2024 года Антикоррупционный суд назначил дело Кошельника к рассмотрению.

