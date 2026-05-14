Совладелец Fire Point рассказал, что Миндич якобы предлагал до $1 млрд за долю компании

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что бизнесмен Тимур Миндич якобы пытался приобрести 50% акций компании, которая производит ракеты и дроны для Сил обороны Украины.

Об этом он рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую транслировал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

30 апреля 2026, 19:54 Fire Point отреагировала на «пленки Миндича» и обратилась в НАБУ В Fire Point заявили о возможном искажении записей с пленок Миндича и подчеркнули, что компания не имеет отношения к фигурантам уголовного производства.

По словам Штилермана, Тимур Миндич якобы хотел приобрести 50% акций компании Fire Point.

Он пояснил, что компанию создали исключительно за средства ее совладельцев, а общий объем частных инвестиций на старте составил около 2 миллионов долларов.

Штилерман отметил, что часть средств внесли в уставный капитал, а часть в виде займов от самих учредителей как физических лиц. Все займы, по его словам, были официально оформлены и уже возвращены.

Fire Point, по словам Штилермана, стала единственной компанией, успешно прошедшей международные испытания дипстрайков, организованные американским посольством в Украине в 2024 году.

Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы, и только Fire Point смогла успешно поразить цель.

После этого, как утверждает совладелец компании, в Fire Point начали поступать предложения о покупке доли бизнеса. Среди потенциальных инвесторов был и Миндич.

Штилерман рассказал, что сначала бизнесмен предлагал около 100 миллионов долларов за долю в компании, однако позже сумма, о которой шла речь на переговорах, могла вырасти почти до 1 миллиарда долларов за 50% Fire Point.

Впрочем, сделка так и не состоялась. Переговоры, по словам Штилермана, завершились после того, как Миндич объяснил, на кого будет оформлена его доля в компании. Он пообещал назвать имя этого человека на закрытом заседании ВСК.

«Предложил мне человека, который будет фронтировать его в качестве акционера. Меня не устроил этот человек. И я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем», – сказал он.

Однако, как пояснил Штилерман, был еще ряд причин, по которым он отказал Миндичу в продаже доли.

Совладелец Fire Point также отметил, что акции компании готовы были продать только за «белые деньги».

«Я говорю, вы понимаете, что мы не можем взять, у вас в чемоданах и понести куда-то, вы понимаете, что нам нужны «белые деньги»?» – сказал он.

Штилерман также предположил, что именно его могли называть «Электроником» в так называемых «пленках Миндича», о которых он слышал в медиа.

Напомним, что в конце апреля и в начале мая издание «Украинская правда» обнародовало две части расшифровок так называемых «пленок Миндича». В материалах речь шла о якобы переговорах бизнесмена Тимура Миндича с бывшим помощником президента Сергеем Шефиром и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Фигуранты записей якобы обсуждали продажу доли компании Fire Point, а также возможное влияние на деятельность государственного Sense Bank и предприятия «Карпатнефтехим». Из-за этих публикаций Антикоррупционный совет при Минобороны призвал рассмотреть вопрос об отстранении Рустема Умерова от должности на время проверки его возможных связей с бизнесом, однако в Офисе президента позже заявили, что не будут принимать такие решения только на основании опубликованных в СМИ аудиозаписей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.