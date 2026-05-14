Совладелец Fire Point рассказал, что Миндич якобы предлагал до $1 млрд за долю компании

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что бизнесмен Тимур Миндич якобы пытался приобрести 50% акций компании, которая производит ракеты и дроны для Сил обороны Украины.
Об этом он рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую транслировал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Он пояснил, что компанию создали исключительно за средства ее совладельцев, а общий объем частных инвестиций на старте составил около 2 миллионов долларов.
Штилерман отметил, что часть средств внесли в уставный капитал, а часть в виде займов от самих учредителей как физических лиц. Все займы, по его словам, были официально оформлены и уже возвращены.
Fire Point, по словам Штилермана, стала единственной компанией, успешно прошедшей международные испытания дипстрайков, организованные американским посольством в Украине в 2024 году.
Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы, и только Fire Point смогла успешно поразить цель.
После этого, как утверждает совладелец компании, в Fire Point начали поступать предложения о покупке доли бизнеса. Среди потенциальных инвесторов был и Миндич.
Штилерман рассказал, что сначала бизнесмен предлагал около 100 миллионов долларов за долю в компании, однако позже сумма, о которой шла речь на переговорах, могла вырасти почти до 1 миллиарда долларов за 50% Fire Point.
Впрочем, сделка так и не состоялась. Переговоры, по словам Штилермана, завершились после того, как Миндич объяснил, на кого будет оформлена его доля в компании. Он пообещал назвать имя этого человека на закрытом заседании ВСК.
«Предложил мне человека, который будет фронтировать его в качестве акционера. Меня не устроил этот человек. И я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем», – сказал он.
Однако, как пояснил Штилерман, был еще ряд причин, по которым он отказал Миндичу в продаже доли.
Совладелец Fire Point также отметил, что акции компании готовы были продать только за «белые деньги».
«Я говорю, вы понимаете, что мы не можем взять, у вас в чемоданах и понести куда-то, вы понимаете, что нам нужны «белые деньги»?» – сказал он.
Штилерман также предположил, что именно его могли называть «Электроником» в так называемых «пленках Миндича», о которых он слышал в медиа.
Напомним, что в конце апреля и в начале мая издание «Украинская правда» обнародовало две части расшифровок так называемых «пленок Миндича». В материалах речь шла о якобы переговорах бизнесмена Тимура Миндича с бывшим помощником президента Сергеем Шефиром и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Фигуранты записей якобы обсуждали продажу доли компании Fire Point, а также возможное влияние на деятельность государственного Sense Bank и предприятия «Карпатнефтехим». Из-за этих публикаций Антикоррупционный совет при Минобороны призвал рассмотреть вопрос об отстранении Рустема Умерова от должности на время проверки его возможных связей с бизнесом, однако в Офисе президента позже заявили, что не будут принимать такие решения только на основании опубликованных в СМИ аудиозаписей.
