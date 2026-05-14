Суд назначил к рассмотрению дело прокурора Черкасской областной прокуратуры

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению в сущности уголовное производство по обвинению прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Черкасской областной прокуратуры Антона Грекова и пособника Валерия Гречухи в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 7 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению (Грекова – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 369, ч.5 ст. 190 УК Украины; (Гречухи – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 369, ч.5 ст. 190 УК Украины. Рассмотрение уголовного производства осуществлять в открытом судебном заседании коллегиально из трех судей», – говорится в решении.

Как известно, Печерский районный суд Киева арестовал Грекова с альтернативой 3 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел под следующие обязанности: не отлучаться из Черкасс без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемым, а также другими свидетелями и потерпевшими в производстве; сдать на хранение загранпаспорта.

Позже суд уменьшил залог Грекова до 2,25 млн грн и оставил ему всего две обязанности: сообщать об изменении своего места жительства и/или работы, а также оставить на хранении загранпаспорта.

Напомним, Офис генерального прокурора передал в НАБУ и САП дело прокурора Черкасской областной прокуратуры Антона Грекова. 12 апреля ГБР задержало черкасского прокурора Грекова по подозрению в мошенническом завладении 41 тысячами долларов. Эти средства передал представитель владельцев и руководителей группы компаний LNZ Group якобы за закрытие уголовного производства по факту завладения земельными участками на территории Шполянского района Черкасской области и нарушения правил безопасности дорожного движения, расследованных региональной полицией. Деньги передали тремя траншами: дважды по 17 500 долларов и затем еще 6000 долларов.

Доверенное лицо прокурора Грекова сообщало, что они способны за неправомерную выгоду помочь с закрытиями дел. 19 марта представитель владельцев и руководителей группы компаний LNZ Group под контролем органов правопорядка передал первую часть взятки в 6000 дол. Затем 28 марта было передано 17500 дол. Уже 10 апреля была передана оставшаяся сумма в 17 500 дол.

