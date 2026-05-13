Словакия временно закрыла все пункты пропуска на границе с Украиной

Власти Словакии закрыли все пункты пропуска на границе с Украиной по соображениям безопасности.
Об этом говорится в сообщении Финансового управления страны.
Решение было принято в связи с массированной российской атакой по западным регионам Украины.
«Финансовое управление рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания Финансового управления и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации», – указано в сообщении.
Напомним, днем 13 мая под ударом оказались, в частности, Ровненская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.
Сообщалось, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.
В целом в период с 08:00 до 18:30 враг запустил по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА разных типов, большинство целей удалось обезвредить.
