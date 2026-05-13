Россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины – ГУР

Днем 13 мая россия начала масштабную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, которая может носить длительный характер.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ.
По данным ГУР, в первой волне удара противник применяет большое количество ударных беспилотников. Их используют для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны, истощения ресурсов ПВО и поражения объектов как военной, так и гражданской инфраструктуры.
Разведка предупреждает, что следующим этапом атаки может стать применение значительного количества крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.
«Цели Москвы – объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятий ВПК, зданий органов государственной власти», – отметили в разведке.
В ГУР отмечают, что такие действия являются частью тактики давления на Украину на фоне отказа России от любых предложений о перемирии. Цель атак – ослабление устойчивости государства, дестабилизация ситуации в тылу и разрушение критической инфраструктуры.
Разведка призывает граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно проходить в укрытия.
Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп сообщал о договоренности о трёхдневном «перемирии» между Украиной и Россией на 9–11 мая и выражал надежду на то, что договоренность может стать началом завершения полномасштабной войны.
Президент Владимир Зеленский несколько раз сообщал о нарушениях и несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупреждал о подготовке противника к новым ударам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»