Днем 13 мая россия начала масштабную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, которая может носить длительный характер.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По данным ГУР, в первой волне удара противник применяет большое количество ударных беспилотников. Их используют для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны, истощения ресурсов ПВО и поражения объектов как военной, так и гражданской инфраструктуры.

Разведка предупреждает, что следующим этапом атаки может стать применение значительного количества крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

«Цели Москвы – объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятий ВПК, зданий органов государственной власти», – отметили в разведке.

В ГУР отмечают, что такие действия являются частью тактики давления на Украину на фоне отказа России от любых предложений о перемирии. Цель атак – ослабление устойчивости государства, дестабилизация ситуации в тылу и разрушение критической инфраструктуры.

Разведка призывает граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно проходить в укрытия.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп сообщал о договоренности о трёхдневном «перемирии» между Украиной и Россией на 9–11 мая и выражал надежду на то, что договоренность может стать началом завершения полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский несколько раз сообщал о нарушениях и несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупреждал о подготовке противника к новым ударам.

