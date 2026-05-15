Украина и россия провели первый этап обмена пленными в формате «1000 на 1000»

В пятницу, 15 мая, состоялся первый этап обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» между Украиной и россией. Домой вернулись 205 защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена в формате 1000 на 1000», – написал глава государства.

Среди освобождённых сегодня защитников – военнослужащие Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы: рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Освобождённые защищали Украину на разных направлениях, в частности в Мариуполе и на «Азовстали», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и в районе ЧАЭС.

«Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнёрам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто всё ещё остаётся в неволе», – добавил Зеленский.

Напоминаем, предыдущий обмен пленными между Украиной и рф состоялся 24 апреля. В этот день домой вернулись 193 украинских военнослужащих, большинство из которых содержались на территории Чечни.

По словам президента Владимира Зеленского, 10 мая Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидала активного участия США в обеспечении выполнения договорённостей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» была связана исключительно с позицией российской стороны.

Следует отметить, что Украина в рамках обменов уже вернула домой 9048 гражданских и военных.

