Евровидение-2026: назван порядковый номер выступления Украины в финале

Представительница Украины LELÉKA выйдет на сцену гранд-финала Евровидения-2026 под седьмым номером.
Фото Суспільне / Sarah Louise Bennett / EBU

Представительница Украины на Евровидении-2026, певица LELÉKA, выйдет на сцену гранд-финала песенного конкурса под седьмым номером.

Организаторы провели жеребьёвку и определили порядок выступлений в финале.

Украина выступит под номером 7. LELÉKA будет соревноваться за победу с песней «Ridnym».

В гранд-финале зрители увидят 25 номеров. Откроет шоу представитель Дании Søren Torpegaard Lund с песней «Før vi går hjem», а завершит выступление певец из страны-хозяйки Австрии Cosmó с композицией «Tanzschein».

Порядок выступлений в гранд-финале

Напомним, накануне прошёл второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026. Певица LELEKA, которая в этом году представляет Украину с песней Ridnym, вышла в число финалистов.

Также известно, что на портале Eurovision World продолжается зрительское голосование за вероятного победителя «Евровидения-2026». В настоящее время в опросе уверенно лидирует Финляндия, которая уже стала главным фаворитом еврофанов.

