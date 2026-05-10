В Центре общественного здоровья рассказали, как в Украине распространяется хантавирус

В Украине ежегодно регистрируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. При этом специалисты акцентируют внимание на том, что вирус передается преимущественно от грызунов к человеку.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич.

По его словам, инфицирование может произойти через пыль, загрязненные поверхности или продукты, на которые попали выделения грызунов.

Ганич объяснил, что для снижения риска заражения стоит избегать сухой уборки в помещениях, где могут находиться грызуны, так как это поднимает пыль в воздух. Вместо этого рекомендуется проводить влажную уборку с использованием антисептиков и работать в перчатках.

«Если есть вероятность контакта с грызунами – например, в старых или технических помещениях – лучше не подметать пол, а провести влажную уборку и продезинфицировать поверхности», – отметил представитель ЦОЗ.

Специалисты напоминают, что патогенные для человека хантавирусы могут вызывать два основных типа заболеваний – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Первый тип распространен в Европе и Азии, в том числе и в Украине.

По словам Ганича, вирус Анд, который относится ко второй группе, в редких случаях может передаваться между людьми, однако для этого необходим тесный и длительный контакт.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа. Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Вакцины и эффективного лечения против хантавируса до сих пор не существует. Исследования этой инфекции годами сталкиваются с недостаточным финансированием.

