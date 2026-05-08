Десятки пассажиров круизного лайнера разъехались по странам ещё до выявления хантавируса – AP

Медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру ещё до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.
Об этом пишет Associated Press.
Как отмечается, речь идёт как минимум о более чем двух десятках людей из разных стран, которые после высадки продолжили международные поездки, что значительно усложнило эпидемиологическое отслеживание.
По данным следствия, первые симптомы у пассажиров появились ещё во время рейса, однако сначала их не связали с редкой инфекцией. Лишь позже было подтверждено заражение хантавирусом, после чего ситуация резко обострилась.
Всего в рамках вспышки уже зафиксированы три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Ещё несколько человек находятся в тяжёлом состоянии, часть пациентов эвакуировали в больницы в Европе и Африке.
Критическим моментом стало то, что значительная часть пассажиров сошла на берег до того, как был установлен диагноз. Это произошло во время промежуточной остановки судна на острове Святой Елены в середине апреля. После высадки часть людей отправилась дальше авиарейсами в Европу, Южную Африку и Азию. Из-за этого сейчас медицинские службы сразу нескольких стран отслеживают потенциальные контакты инфицированных.
В некоторых случаях пассажиры уже успели совершить пересадки или вернуться домой, прежде чем появились первые официальные предупреждения.
Подтверждённые случаи инфицирования связаны с южноамериканским вариантом хантавируса – Andes virus. Именно этот штамм является особым, поскольку, в отличие от большинства других хантавирусов, может передаваться от человека к человеку.
В настоящее время случаи заболевания подтверждены у пассажиров, находившихся на борту лайнера, а также у нескольких лиц, которые контактировали с ними после высадки. Один из больных находится в критическом состоянии в реанимации.
Основная версия следствия заключается в том, что первые заражения могли произойти ещё до посадки на корабль – во время путешествий по Южной Америке. Наибольшее внимание уделяется территории Аргентины, где, по данным экспертов, туристы посещали регионы с высокой вероятностью контакта с грызунами – основными носителями вируса.
На борту лайнера до сих пор находится более 140 человек. Судно направляется в Испанию, куда ожидается прибытие в ближайшие дни. Состояние пассажиров и экипажа оценивается как стабильное, новых симптомов пока не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск для населения в целом остаётся низким. Хантавирус обычно не передаётся легко между людьми и чаще всего распространяется через контакт с заражёнными грызунами или их выделениями. В то же время специалисты подчёркивают, что ситуация требует тщательного контроля из-за международного рассеивания пассажиров и сложности отслеживания контактов.
Напомним, Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания — двух подтверждённых и пяти подозреваемых.
