Силы ПВО в течение ночи обезвредили 111 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 13 мая выпустили по Украине 139 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 139 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа «Пародия» на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Напомним, в ночь на 13 мая российские войска ударили беспилотниками по Полтавской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, более 7 тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, накануне российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, массированно атаковав три района области. В результате обстрелов погибли восемь человек, ещё 11 гражданских получили ранения.

