В порт Тенерифе прибыл лайнер, на котором зафиксирована вспышка хантавируса

Круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, сегодня утром, 10 мая, прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Об этом сообщает Sky News.

Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19 Гендиректор Всемирной организации здравоохранения заверил жителей Канарских островов, что вспышку хантавируса не следует сравнивать с пандемией COVID-19.

Как отмечается, судно MV Hondius в настоящее время находится в порту Гранадилья-де-Абона на Тенерифе. Судно не будет заходить непосредственно в порт и будет оставаться в море. У лайнера дежурят медицинские и военные суда.

Согласно информации испанских должностных лиц, пассажиры, не проявлявшие признаков инфекции, пройдут тестирование у испанских медиков, чтобы убедиться в отсутствии симптомов. Небольшие лодки перевезут пассажиров и часть экипажа на берег.

Ожидается, что затем автобусы доставят пассажиров в главный аэропорт испанского острова, где они сядут на самолеты, направляющиеся в свои страны.

После завершения медицинского контроля власти должны начать организованную высадку пассажиров в ближайшее время.

По информации СМИ, судно уже осмотрели профильные эксперты после его прибытия в порт. Министр здравоохранения Испании Хавьер Падилья в соцсетях заявил, что президенту Канарских островов сообщили, что эксперты в ходе проверок не обнаружили грызунов на борту судна MV Hondius.

«Вероятность того, что андский грызун из горной среды поднимется на борт и достигнет побережья Канарских островов, равна нулю», – говорится в заявлении министра.

Отметим, что в Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус.

По предварительным данным, на лайнере MV Hondius, который вскоре прибудет к испанским Канарским островам, находится 14 граждан Испании.

Напомним, Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания – двух подтвержденных и пяти подозреваемых.

Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии, часть пациентов эвакуировали в больницы в Европе и Африке.

Вчера вечером, 9 мая, глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус «не является очередным COVID-19».

