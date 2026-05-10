В порт Тенерифе прибыл лайнер, на котором зафиксирована вспышка хантавируса

Круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, сегодня утром, 10 мая, прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.
Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, судно MV Hondius в настоящее время находится в порту Гранадилья-де-Абона на Тенерифе. Судно не будет заходить непосредственно в порт и будет оставаться в море. У лайнера дежурят медицинские и военные суда.
Согласно информации испанских должностных лиц, пассажиры, не проявлявшие признаков инфекции, пройдут тестирование у испанских медиков, чтобы убедиться в отсутствии симптомов. Небольшие лодки перевезут пассажиров и часть экипажа на берег.
Ожидается, что затем автобусы доставят пассажиров в главный аэропорт испанского острова, где они сядут на самолеты, направляющиеся в свои страны.
После завершения медицинского контроля власти должны начать организованную высадку пассажиров в ближайшее время.
По информации СМИ, судно уже осмотрели профильные эксперты после его прибытия в порт. Министр здравоохранения Испании Хавьер Падилья в соцсетях заявил, что президенту Канарских островов сообщили, что эксперты в ходе проверок не обнаружили грызунов на борту судна MV Hondius.
«Вероятность того, что андский грызун из горной среды поднимется на борт и достигнет побережья Канарских островов, равна нулю», – говорится в заявлении министра.
Отметим, что в Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус.
По предварительным данным, на лайнере MV Hondius, который вскоре прибудет к испанским Канарским островам, находится 14 граждан Испании.
Напомним, Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания – двух подтвержденных и пяти подозреваемых.
Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.
Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии, часть пациентов эвакуировали в больницы в Европе и Африке.
Вчера вечером, 9 мая, глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус «не является очередным COVID-19».
