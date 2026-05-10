Вакцину от хантавируса разрабатывают годами из-за недостаточного финансирования – СМИ

Вакцины и эффективного лечения против хантавируса, вспышка которого была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius, до сих пор не существует. Исследования этой инфекции годами сталкиваются с недостаточным финансированием.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в настоящее время нет утвержденных препаратов для лечения хантавирусной инфекции, а доступные вакцины против отдельных типов вируса имеют лишь умеренную эффективность. Из-за этого медики фактически не имели действенных инструментов помощи, когда пассажиры круизного лайнера начали массово болеть посреди Атлантического океана.

Исследовательница инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами назвала ситуацию «сигналом тревоги» для мировой медицины. По ее словам, система здравоохранения на данный момент не готова к борьбе с подобными вспышками.

Специалисты объясняют медленный прогресс в исследованиях тем, что хантавирус редко поражает людей, из-за чего финансирование таких проектов остается ограниченным. В то же время некоторые научные группы работают над созданием вакцин и лекарств уже десятки лет. По словам врачей, если бы борьба с хантавирусом стала глобальным приоритетом, эффективное лечение могли бы разработать значительно быстрее.

Сейчас ученые проводят исследования на хомяках, пытаясь создать эффективную вакцину. Однако процесс осложняется тем, что случаи заражения людей происходят относительно редко, а модели инфицирования крупных животных остаются ограниченными.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа. Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

