РФ выбрала завершить частичную тишину и ночью выпустила по Украине более 200 дронов – Зеленский

Россия в ночь на 12 мая фактически прекратила режим частичной «тишины» и выпустила по Украине более 200 ударных дронов, а также применила авиабомбы на фронте.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте – более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов», – сообщил глава государства.

Украинская ПВО работала в ряде регионов, в частности на Днепропетровщине, Житомирщине, Николаевщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, а также в Киеве и области.

В результате обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, детский сад. Также зафиксирован удар по гражданскому железнодорожному локомотиву. Известно о раненых и погибших среди мирного населения.

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться», – подчеркнул Зеленский.

В Воздушных Силах уточнили, что в течение ночи россия выпустила по Украине 216 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с разных направлений.

Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 192 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время зафиксированы попадания 25 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, в ночь на 12 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Киев и Днепр. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажки, а в Днепре известно о как минимум одном раненом человеке.

Кроме того, утром российские войска ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки травмирован машинист, повреждены локомотивы и подвижной состав.

