Вспышка хантавируса на лайнере: симптомы выявили у пассажиров из Франции и США

У нескольких пассажиров круизного лайнера, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса и смертельные случаи, во время эвакуации во Францию и США появились симптомы инфекции. Медики уже изолировали инфицированных и усилили карантинные меры в отношении всех эвакуированных.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается, во Франции один из пассажиров начал ощущать симптомы ещё во время чартерного рейса с Тенерифе в Париж. После приземления всех пятерых французских туристов сразу изолировали и доставили в больницу Биша в столице. По решению медиков они будут находиться под наблюдением не менее 72 часов в стационаре, после чего продолжат длительную самоизоляцию дома в течение 45 дней.

В США также зафиксированы новые случаи среди эвакуированных с лайнера. По данным американских медицинских служб, у одного из пассажиров начали проявляться лёгкие симптомы болезни уже после эвакуации, а ещё у одного тест дал слабоположительный результат на андский штамм хантавируса. Оба были размещены в специальных биоконтейнерах во время перелёта и взяты под усиленный медицинский контроль после прибытия.

Всего с судна уже было эвакуировано более 90 человек. Пассажиров доставляют разными рейсами во Францию, Испанию, Великобританию, США, Нидерланды и другие страны. Часть стран организовала отдельные медицинские чартерные рейсы с соблюдением противоэпидемических протоколов.

Вспышка на борту лайнера уже привела как минимум к трём смертям, две из которых официально связаны с хантавирусом. Ещё несколько пассажиров проходят лечение в разных странах, в том числе в Нидерландах, Южной Африке и на удалённых островах Атлантики.

Медики отмечают, что хантавирусы обычно передаются через грызунов, однако в случае андского штамма возможно и ограниченное передача между людьми. Симптомы включают лихорадку, сильную усталость, боли в мышцах, проблемы с пищеварением и затруднённое дыхание.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, сегодня утром, 10 мая, прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру ещё до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Накануне глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус «не является очередным COVID-19». А в Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине ежегодно регистрируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. В то же время специалисты подчёркивают, что вирус передаётся преимущественно от грызунов к человеку.

Вакцины и эффективного лечения против хантавируса до сих пор не существует. Исследования этой инфекции годами сталкиваются с недостаточным финансированием.

