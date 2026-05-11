ВАКС оставил арестованной землю по делу экс-министра Сольского

Высший антикоррупционный суд не отменил арест земельных участков в рамках дела бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского о завладении землей в Сумской области.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«В удовлетворении ходатайства об отмене ареста имущества с дополнениями, в уголовном производстве – отказать», – говорится в решении.

Как известно, ВАКС арестовал Сольского. Альтернативой ему определили 75,7 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями по данному уголовному производству и другими подозреваемыми по этому делу; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Позже с Сольского сняли электронный браслет и сняли запрет на выезд из Киева и Киевской области, расширив его на границы Украины.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. Из-за чего учасники завладели землей в Сумской области.

