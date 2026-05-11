Антарктическая станция стала частью военной стратегии Украины – Politico

Пока на фронте в Украине продолжаются бои, почти в 16 тысячах километров от Киева украинские ученые ведут другую борьбу – дипломатическую и геополитическую. Антарктическая станция «Академик Вернадский» превратилась для Украины не только в научную базу, но и в важный инструмент международного влияния в противостоянии с россией.

На отдаленной станции среди ледников Антарктиды сейчас работают 14 украинцев. Они поддерживают работу базы даже во время полномасштабной войны, так как Киев считает присутствие в регионе стратегически важным.

По словам руководителя экспедиции, метеоролога Анжелики Ганчук, закрытие станции даже на год могло бы означать потерю Украины в Антарктике навсегда.

В материале отмечается, что Украина рассматривает свое присутствие в полярном регионе как способ сохранить место за столом государств, принимающих решения относительно Антарктиды. Речь идет о международной системе управления континентом, где решения принимаются консенсусом 29 стран-участниц.

Именно поэтому украинская антарктическая программа теперь имеет не только научное, но и политическое значение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что присутствие Украины в Антарктике и Арктике является элементом национальной безопасности и дополнительным инструментом внешней политики.

В мае в японской Хиросиме проходит ежегодная консультативная встреча стран Антарктического договора. На фоне войны противостояние между западными странами и россией все больше влияет даже на вопросы, связанные с Антарктикой.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что Украина использует международные площадки, чтобы постоянно напоминать о российской агрессии.

После начала полномасштабного вторжения часть украинских полярников ушла воевать. По данным Politico, 32 сотрудника антарктической программы присоединились к ВСУ, а восемь из них получили тяжелые ранения.

Несмотря на войну, Украина продолжает развивать сотрудничество с другими государствами в Антарктике. К совместным исследованиям уже присоединяются ученые из Мексики, Колумбии, ЕС, Великобритании и Турции.

Особую роль играет украинский ледокол «Ноосфера», который после 2022 года фактически стал еще и дипломатическим инструментом Украины. Судно используется для международных экспедиций и поддержки партнерских программ.

Журналисты Politico отмечают, что для Украины антарктическая база стала своеобразным «мягким фронтом» войны – местом, где наука, дипломатия и геополитика переплетаются даже среди айсбергов и колоний пингвинов.

Напомним, недавно работу на станции завершила юбилейная 30-я экспедиция украинских полярников.

