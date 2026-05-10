В Польше отправили на карантин человека после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса

Мир
Читати українською
В Польше на карантин поместили человека, который контактировал с пассажирами круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.
PAP / Epa/Josh Walet

В Польше на семидневный карантин отправили человека, который мог контактировать с пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса. На борту судна также находились граждане Украины и Польши.

Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Десятки пассажиров круизного лайнера разъехались по странам ещё до выявления хантавируса – APМедицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые покинули судно ещё до подтверждения вспышки хантавируса. Это усложнило отслеживание их контактов.

По данным польских медиа, человек, которого поместили под санитарный надзор, на данный момент не имеет никаких симптомов заболевания, но медики будут наблюдать за его состоянием в течение семи дней.

Сообщается, что на борту лайнера также находится гражданин Польши, который работает капитаном на этом корабле. Тем временем санитарная инспекция Польши начала поиск людей, которые могли контактировать с пассажирами после их высадки с судна.

Напомним, круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, сейчас держит курс на Канарские острова. Из-за выявленной инфекции на борту уже погибли три человека: двое граждан Нидерландов и один гражданин Германии.

Сейчас медицинские службы разных стран пытаются отследить десятки пассажиров судна, которые успели разъехаться по миру до официального подтверждения вспышки.

В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал жителей Тенерифе на Канарских островах, куда направляется лайнер, не паниковать, подчеркнув, что эта ситуация не является аналогом пандемии COVID-19 и находится под контролем.

В частности, в Испании ввели обязательный карантин для пассажиров, находившихся на лайнере.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Польша Вирус ВОЗ Лайнер Болезнь Здоровье
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Катар присоединился к переговорам США и Ирана о завершении войны – Axios
Получить направление от семейного врача якобы станет сложнее: что говорят в Минздраве
В Европе стало меньше украинцев под временной защитой: где их больше всего сейчас
Украинцам уже приходят платежки по налогу на недвижимость: як не заплатити зайве
В Польше отправили на карантин человека после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса
Сырский заявил о новых правилах службы и ротаций для военных
Во Львове мужчина с ножом взял в заложники ребенка, увидев ТЦК
В Кремле заявили о «неготовности» Украины к обмену пленными
Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие
Больше новостей