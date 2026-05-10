В Польше отправили на карантин человека после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса

В Польше на семидневный карантин отправили человека, который мог контактировать с пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса. На борту судна также находились граждане Украины и Польши.

Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые покинули судно ещё до подтверждения вспышки хантавируса. Это усложнило отслеживание их контактов.

По данным польских медиа, человек, которого поместили под санитарный надзор, на данный момент не имеет никаких симптомов заболевания, но медики будут наблюдать за его состоянием в течение семи дней.

Сообщается, что на борту лайнера также находится гражданин Польши, который работает капитаном на этом корабле. Тем временем санитарная инспекция Польши начала поиск людей, которые могли контактировать с пассажирами после их высадки с судна.

Напомним, круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, сейчас держит курс на Канарские острова. Из-за выявленной инфекции на борту уже погибли три человека: двое граждан Нидерландов и один гражданин Германии.

Сейчас медицинские службы разных стран пытаются отследить десятки пассажиров судна, которые успели разъехаться по миру до официального подтверждения вспышки.

В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал жителей Тенерифе на Канарских островах, куда направляется лайнер, не паниковать, подчеркнув, что эта ситуация не является аналогом пандемии COVID-19 и находится под контролем.

В частности, в Испании ввели обязательный карантин для пассажиров, находившихся на лайнере.

