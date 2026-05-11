Нефть подорожала на $4 после отказа Трампа принять ответ Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник, 11 мая, резко выросли более чем на $4 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ответ Ирана на американскую мирную инициативу является неприемлемым.

Об этом сообщает Reuters.

Цена на нефть Brent поднялась более чем на $4 – до примерно $105 за баррель, а американская WTI также прибавила более $4, приблизившись к уровню $100 за баррель.

Как отмечается, причиной резкого скачка цен стало решение президента США Дональда Трампа назвать ответ Ирана на американское мирное предложение «неприемлемым». Это вновь усилило ожидания, что конфликт между странами может затянуться, а риски для глобальных энергетических маршрутов возрастут.

Аналитики объясняют, что главным фактором роста стала напряжённость вокруг Ормузского пролива. Энергетические компании предупреждают, что даже краткосрочные перебои в этом регионе могут существенно повлиять на мировые цены. По оценкам крупной нефтяной компании из Саудовской Аравии, за последние месяцы рынок уже потерял около миллиарда баррелей потенциальных поставок, и восстановление стабильности потребует времени даже после завершения конфликта.

Дополнительное внимание инвесторов привлекают дипломатические процессы. Ожидается, что Дональд Трамп на этой неделе проведёт переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Среди ключевых тем может быть ситуация вокруг Ирана и влияние Китая на региональную стабильность.

Эксперты отмечают, что даже в случае деэскалации конфликта на рынке сохранится так называемая «геополитическая премия» — надбавка к цене из-за риска новых перебоев поставок. Это означает, что нефть может оставаться дорогой ещё длительное время, даже если фактических сбоев в поставках не будет.

Напомним, в пятницу, 8 мая, мировые цены на нефть выросли примерно на 1% после возобновления боевых действий между США и Ираном, что поставило под угрозу хрупкое перемирие.

Ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку краткого меморандума, который должен официально положить конец вооружённому противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил, что договорённость о прекращении огня остаётся в силе даже после последних инцидентов в Ормузском проливе. Однако американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий мирного соглашения США готовы к немедленным новым ударам.

