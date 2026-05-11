Контракты с чёткими сроками службы и новыми выплатами: СМИ узнали детали армейской реформы

В Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает внедрение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

О деталях сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правительстве, Минобороны и Офисе президента.

Чёткие сроки службы и демобилизации

Как известно, актуальный на сегодня проект предусматривает внедрение трёх видов контрактов с чёткими сроками службы – как для действующих военных, так и для новобранцев. Рассматриваются три основных формата:

до 10 месяцев – для действующих военных на боевых должностях

до 14 месяцев – для новобранцев на боевых должностях

до 2 лет – для тыловых и специализированных должностей

После завершения контракта предусматривается возможность демобилизации или отсрочки до нового призыва.

Мобилизованные смогут заключать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва. Контрактникам разрешат переукладывать договоры с государством, однако предыдущий срок службы не будет засчитываться в новый контракт. В то же время он будет влиять на продолжительность индивидуально определяемой отсрочки.

Новые выплаты для военных

Также согласно проекту реформы, минимальную зарплату военных в тылу планируют повысить с 20 до 30 тысяч гривен. Также примерно вдвое могут вырасти оклады командиров разных уровней.

Наибольшие выплаты предусмотрены для военных, которые подпишут так называемые «боевые» контракты. Для них предлагается ввести систему вознаграждений за риск «10/20/40». Она предусматривает:

10 тыс. грн в день – за пребывание на позиции

20 тыс. – за штурмовые и контрнаступательные действия

40 тыс. – за активные наступательные операции

По оценкам собеседников, военные, которые регулярно участвуют в боевых действиях, могут получать 250–400 тыс. грн в месяц. Также предусмотрены ограничения, чтобы избежать злоупотреблений с выплатами.

Реформа ТЦК

Один из важнейших пунктов реформы – изменение формата работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. МОУ предлагает трансформировать ТЦК и СП в «Офисы резерва+» с двумя направлениями работы – офисами комплектования и офисами сопровождения.

Как отмечается, офисы комплектования будут отвечать за учёт военнообязанных, планирование мобилизации, рекрутинг и оформление на службу. Также планируется создание точек рекрутинга в публичных местах. Отдельно предусмотрены хабы комплектования для временного размещения добровольцев и доставленных полицией граждан, где будут проводить проверку документов, ВВК и оценку пригодности.

Офисы сопровождения должны взять на себя социальные функции ТЦК: оформление выплат раненым, помощи семьям погибших и организацию похорон. Часть процессов планируют цифровизировать.

В МОУ считают, что это позволит разделить нагрузку между структурами, однако реализация потребует дополнительных помещений и расширения штата, что усложняет и удорожает реформу.

Состояние внедрения

В Минобороны и Генштабе планируют финализировать концепцию до конца мая 2026 года. После этого изменения должны оформить в виде правительственных постановлений и законопроектов.

В то же время ключевые параметры ещё согласовываются, а часть предложений может быть изменена или не попасть в финальные документы. Финансирование реформы также остаётся открытым вопросом – предварительно речь идёт о десятках миллиардов гривен дополнительных расходов.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военных, внедрение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о введении обязательной ротации военнослужащих на передовых позициях, который ограничивает их пребывание на передовой двумя месяцами.

