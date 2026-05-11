Одного из украинцев эвакуируют из круизного лайнера, где вспыхнул хантавирус – МИД

Один гражданин Украины покинет круизное судно MV Hondius в рамках эвакуации экипажа после выявления случаев хантавируса. Остальные четыре украинца остаются на борту.
Один гражданин Украины покинет борт круизного судна MV Hondius, на котором обнаружили случаи хантавируса, в рамках частичной эвакуации экипажа. Остальные четверо украинцев пока остаются на судне в составе экипажа и будут обеспечивать переход судна в Нидерланды.

Об этом Hromadske сообщили в МИД Украины.

По данным оператора судна, среди украинских граждан на борту на данный момент не зафиксировано никаких симптомов заболевания. После прибытия в Нидерланды четырёх членов экипажа планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантинного наблюдения.

В МИД уточнили, что консульские сотрудники уже поддерживают связь с пятым украинцем, который должен покинуть судно спецрейсом в рамках частичной эвакуации экипажа в Нидерланды.

Ситуация находится на особом контроле Департамента консульской службы, а также посольств Украины в Нидерландах и Испании и консульства в Малаге.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Также известно, что у нескольких пассажиров лайнера во время эвакуации во Францию и США появились симптомы инфекции. Медики уже изолировали инфицированных и усилили карантинные меры в отношении всех эвакуированных.

В Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине ежегодно регистрируются десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. При этом специалисты отмечают, что вирус передаётся преимущественно от грызунов к человеку.

