Одного из украинцев эвакуируют из круизного лайнера, где вспыхнул хантавирус – МИД

Один гражданин Украины покинет борт круизного судна MV Hondius, на котором обнаружили случаи хантавируса, в рамках частичной эвакуации экипажа. Остальные четверо украинцев пока остаются на судне в составе экипажа и будут обеспечивать переход судна в Нидерланды.

Об этом Hromadske сообщили в МИД Украины.

10 мая 2026, 15:55 Вакцину от хантавируса разрабатывают годами из-за недостаточного финансирования – СМИ Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius снова привлекла внимание к проблеме отсутствия действенных лекарств и вакцин против опасной инфекции.

По данным оператора судна, среди украинских граждан на борту на данный момент не зафиксировано никаких симптомов заболевания. После прибытия в Нидерланды четырёх членов экипажа планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантинного наблюдения.

В МИД уточнили, что консульские сотрудники уже поддерживают связь с пятым украинцем, который должен покинуть судно спецрейсом в рамках частичной эвакуации экипажа в Нидерланды.

Ситуация находится на особом контроле Департамента консульской службы, а также посольств Украины в Нидерландах и Испании и консульства в Малаге.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Также известно, что у нескольких пассажиров лайнера во время эвакуации во Францию и США появились симптомы инфекции. Медики уже изолировали инфицированных и усилили карантинные меры в отношении всех эвакуированных.

В Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине ежегодно регистрируются десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. При этом специалисты отмечают, что вирус передаётся преимущественно от грызунов к человеку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.