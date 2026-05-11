Премьер Британии пытается удержать пост после поражения лейбористов на местных выборах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник произнесет программную речь, которая может стать решающей для его политического будущего и пребывания в должности.

Об этом пишет Bloomberg.

9 мая 2026, 02:55 В Британии правые популисты достигли рекордного результата на местных выборах Правящая Лейбористская партия Кира Стармера потерпела серьезное поражение на местных выборах в Великобритании. Главным победителем стала правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа.

Выступление готовится на фоне поражения лейбористов на местных выборах, включая историческую потерю контроля в регионах. Стармер попытается убедить партию и избирателей, что способен изменить курс и вернуть поддержку.

По данным СМИ, премьер признает необходимость более глубоких реформ, заявив, что «постепенных изменений больше недостаточно».

В своей речи Стармер планирует наметить более широкий политический поворот: усиление сотрудничества с ЕС, акцент на экономическом росте, энергетике и национальной безопасности.

Отдельно он заявит о намерении «восстановить отношения с Европейским Союзом», что фактически означает пересмотр подходов после Brexit.

После выборов в Лейбористской партии активизировались дискуссии относительно возможного нового лидера. На данный момент Bloomberg называет четырех политиков, претендующих на это звание. Некоторые из них уже открыто или косвенно намекают на готовность бороться за руководство партией.

Стармер пытается удержать контроль над ситуацией, однако в партии все чаще говорят о возможном «перезапуске руководства» до следующих всеобщих выборов, которые должны состояться не позднее 2029 года.

Напомним, позиции Кира Стармера существенно пошатнулись после успеха правопопулистской партии Reform UK на местных выборах.

Как известно, об отставке Стармера в последний раз говорили еще в феврале, после того как британский премьер оказался в эпицентре дипломатического скандала, связанного с назначением Питера Мендельсона, фигурировавшего в «файлах Эпштейна», послом в США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.