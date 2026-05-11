США проводят масштабную воздушную разведку возле Кубы – СМИ

США активизировали разведывательные полеты вблизи Кубы, используя самолеты P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint и дроны MQ-4C Triton. CNN связывает это с более жесткой политикой Дональда Трампа в отношении Кубы и новыми санкциями.
Magdalena Chodownik/Anadolu/Getty Images

США существенно нарастили количество разведывательных полетов вблизи Кубы. С начала февраля американские военные провели не менее 25 миссий возле острова, используя самолеты-разведчики и беспилотники.

Об этом пишет CNN.

Журналисты проанализировали открытые данные сервиса FlightRadar24 и выяснили, что полеты проходили вблизи двух крупнейших кубинских городов – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Часть самолетов приближалась к побережью менее чем на 65 километров.

Чаще всего в миссиях использовали патрульные самолеты, предназначенные для наблюдения и сбора разведданных. Также в районе фиксировали RC-135V Rivet Joint, специализирующийся на радиоэлектронной разведке, и беспилотники MQ-4C Triton.

В CNN обращают внимание, что до февраля подобные полеты в этом районе почти не фиксировались. Активизация совпала с ужесточением заявлений Дональда Трампа относительно Кубы. В частности, президент США ранее заявлял о возможности «свободной Гаваны», а позже объявил нефтяную блокаду острова и расширение санкций против кубинских властей.

Куба, в свою очередь, отвергает обвинения США и заявляет о готовности к переговорам, хотя в то же время предупреждает о возможном «длительном партизанском сопротивлении» в случае атаки.

CNN отмечает, что подобные сценарии уже наблюдались перед американскими операциями в Венесуэле и Иране. Тогда активизация открытых разведывательных полетов также сопровождала жесткие политические заявления Вашингтона.

Особое внимание журналисты обращают на то, что американские самолеты не скрывают свое присутствие – они оставляют включенными транспондеры, благодаря чему их можно отслеживать через открытые сервисы. Это может быть как технической особенностью полетов, так и сознательным сигналом для противников США.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Гаваной резко обострились после того, как Дональд Трамп объявил политику кубинских властей «серьезной угрозой» нацбезопасности США из-за ее связей с рф, Китаем и проиранскими группировками. Это привело к введению чрезвычайного положения, что позволило Штатам усилить экономическое давление на остров и его энергетических партнеров.

Несмотря на недавние переговоры Госдепа с кубинскими чиновниками, где звучат призывы к демократизации, риторика Белого дома остается жесткой. Трамп уже успел анонсировать вероятную военную операцию как «новый рассвет» для страны, а во время одного из выступлений во Флориде даже пошутил о возможном начале действий против Кубы сразу после завершения конфликта с Ираном.

