Почему в мае уменьшили субсидию: объяснение ПФУ

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что размер жилищной субсидии меняется в зависимости от периода отопительного или неотопительного сезона, поэтому размер выплат в мае будет меньше.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда Украины.
Субсидия назначается отдельно на время отопительного и неотопительного сезона, поэтому ее сумма может отличаться даже для одного и того же домохозяйства.
Уменьшение выплат в мае связано с тем, что в этот месяц начисляется субсидия за апрель, а отопительный сезон уже завершается.
Поскольку отопление официально длится до 15 апреля, в расчет за апрель входит только часть месяца – период с 1 по 15 апреля. Соответственно применяются уменьшенные социальные нормативы, что и влияет на сумму помощи.
В ПФУ напоминают, что жилищная субсидия выплачивается с задержкой – в текущем месяце за предыдущий. Поэтому в мае граждане получают начисления именно за апрель.
Размер субсидии может изменяться в течение года даже без дополнительных заявлений от граждан, поскольку он зависит от:
- сезона (отопление или его отсутствие),
- фактического потребления энергии,
- социальных нормативов, установленных государством.
В Пенсионном фонде говорят, что уменьшение в мае является плановым и связанным исключительно с переходом между сезонами, а не с пересмотром права на субсидию.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцам сделали перерасчет за коммунальные услуги в связи с вражескими атаками рф и отменили платежей на 36,4 млн гривен.
Это произошло после того, как Кабмин обязал пересчитать коммуналку для тех, у кого тепло или вода отсутствовали из-за обстрелов в январе.
