Почему в мае уменьшили субсидию: объяснение ПФУ

Финансы
Читати українською
В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему в мае некоторые получатели увидели уменьшение жилищной субсидии. Причина – переход между отопительным и неотопительным сезонами и особенности расчета выплат.
фото: if.gov.ua

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что размер жилищной субсидии меняется в зависимости от периода отопительного или неотопительного сезона, поэтому размер выплат в мае будет меньше.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда Украины.

Как отличаются тарифы на теплоснабжение в городах УкраиныТарифы на тепло в 2025 году повышать не будут, поскольку продолжает действовать мораторий во время войны, однако в каждом регионе тариф на теплоснабжение рассчитывается по-разному. Подробнее о данных по городам – на инфографике.

Субсидия назначается отдельно на время отопительного и неотопительного сезона, поэтому ее сумма может отличаться даже для одного и того же домохозяйства.

Уменьшение выплат в мае связано с тем, что в этот месяц начисляется субсидия за апрель, а отопительный сезон уже завершается.

Поскольку отопление официально длится до 15 апреля, в расчет за апрель входит только часть месяца – период с 1 по 15 апреля. Соответственно применяются уменьшенные социальные нормативы, что и влияет на сумму помощи.

В ПФУ напоминают, что жилищная субсидия выплачивается с задержкой – в текущем месяце за предыдущий. Поэтому в мае граждане получают начисления именно за апрель.

Размер субсидии может изменяться в течение года даже без дополнительных заявлений от граждан, поскольку он зависит от:

  • сезона (отопление или его отсутствие),
  • фактического потребления энергии,
  • социальных нормативов, установленных государством.

В Пенсионном фонде говорят, что уменьшение в мае является плановым и связанным исключительно с переходом между сезонами, а не с пересмотром права на субсидию.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам сделали перерасчет за коммунальные услуги в связи с вражескими атаками рф и отменили платежей на 36,4 млн гривен.

Это произошло после того, как Кабмин обязал пересчитать коммуналку для тех, у кого тепло или вода отсутствовали из-за обстрелов в январе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Субсидия Выплаты ПФУ Коммунальные услуги
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Японии открыли лабораторию без людей: медицинские опыты там проводят роботы
Антарктическая станция стала частью военной стратегии Украины – Politico
Почему в мае уменьшили субсидию: объяснение ПФУ
Премьер Британии пытается удержать пост после поражения лейбористов на местных выборах
Одна из стран Европы готовит выплаты для беженцев из Украины за возвращение домой
Отпуск для военных по семейным обстоятельствам: как оформить и сколько дней дают
США проводят масштабную воздушную разведку возле Кубы – СМИ
Наступление рф замедлилось до самых низких темпов с 2023 года: NYT назвали возможные причины
итогиУкраина передала рф списки пленных, а Мадяр стал премьер-министром Венгрии. Главное за выходные
Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство
Больше новостей