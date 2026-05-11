В Японии открыли лабораторию без людей: медицинские опыты там проводят роботы

В Токио открыли роботизированную лабораторию, где медицинские эксперименты выполняют роботы без участия людей. Университет планирует к 2040 году автоматизировать почти весь процесс научных исследований с помощью ИИ.
Фото: Kyodo

В Японии заработала уникальная научная лаборатория, где медицинские эксперименты выполняют роботы без постоянного участия людей. Новый центр открылся на кампусе Института науки Токио и должен стать одной из крупнейших площадок для автоматизированных исследований в мире.

Об этом сообщает Kyodo News.

В лаборатории под названием Robotics Innovation Center работают десять роботов, среди которых – гуманоидный робот Maholo LabDroid. Человеческого персонала внутри помещения практически нет.

Роботы способны выполнять сложные лабораторные процедуры: переносить реагенты, открывать специальное оборудование с контролируемой температурой, работать с клеточными культурами и автоматически проводить часть экспериментов.

Университет планирует соединить робототехнику с искусственным интеллектом и уже к 2040 году увеличить количество роботов примерно до 2000. В перспективе система должна выполнять почти весь цикл исследований – от формирования гипотез до проверки результатов экспериментов.

Руководитель центра Кейичи Накаяма заявил, что Япония стремится сделать свою науку «лучшей в мире», а ключевую роль в этом должны сыграть именно ИИ и робототехника.

Разработчики объясняют, что автоматизация поможет решить проблему нехватки кадров в науке и минимизировать человеческие ошибки при проведении исследований.

Робот Maholo уже используется в клинических исследованиях в больнице города Кобе, где он помогает работать с индуцированными стволовыми клетками и выполняет задачи по выращиванию клеточных культур.

Напомним, в прошлом году американский журнал Time присудил звание человека года группе предпринимателей и инженеров, которая занималась созданием и развитием искусственного интеллекта.

А также сообщалось, что SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для работы искусственного интеллекта.

Япония Медицина Токио ИИ
