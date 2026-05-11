Зеленский о перемирии с рф: сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия

Президент Владимир Зеленский заявил о несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупредил о подготовке врага к новым ударам.

Заявление прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По словам Зеленского, в понедельник, 11 мая, на фронте «не было тишины, были боевые действия».

«Мы все это зафиксировали. Видим и то, что россия не намерена эту войну завершить, мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это», – написал он.

Президент также рассказал, что сегодня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главным вопросом стало противодействие российским управляемым авиабомбам.

«Комплексный вопрос – это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность и другие методы защиты. Также мы работаем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия. Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующую Ставку задача – определить то, что можно и следует масштабировать ради защиты от российских авиабомб, и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить россии и на эту угрозу», – добавил Зеленский.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности по трехдневному «перемирию» между Украиной и россией на 9-11 мая и выразил надежду на то, что договоренность может стать началом завершения полномасштабной войны. Трамп также заявил, что готов направить американскую делегацию в Москву для переговоров по войне между Украиной и россией.

Российский диктатор владимир путин после этого заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возможность организации прямого разговора между Зеленским и путиным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».