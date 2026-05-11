Индия отказалась от покупки российского СПГ – Reuters

Власти Индии отказались от предложения россии приобрести сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

4 августа 2025, 18:10

По данным агентства, решение Нью-Дели связано с рисками нарушения американских санкций, которые гораздо сложнее обходить в случае с СПГ, чем с поставками российской нефти. Поэтому танкер с грузом с российского завода «Портовая» в Балтийском море, который в апреле направлялся в Индию, не смог разгрузиться и фактически остался «подвешенным» на фоне дальнейших консультаций.

Москва активно пытается найти новые рынки сбыта для своего сжиженного газа, однако индийские компании относятся к таким поставкам осторожно из-за высоких санкционных рисков и прозрачности логистики СПГ, которую легко отследить через спутниковые системы.

Источники отмечают, что Индия готова покупать российский СПГ, который не находится под санкциями, однако большинство таких объемов уже законтрактованы европейскими странами.

При этом закупки российской нефти Индией продолжаются. Это стало возможным, в частности благодаря временным ослаблениям санкций США, введенным на фоне энергетического кризиса после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, в апреле сообщалось, что Европейский Союз в первом квартале 2026 года нарастил закупки российского сжиженного природного газа на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Индия подписала контракт с россией на поставку зенитных пушечно-ракетных комплексов Тунгуска на сумму более 47 млн долларов.

