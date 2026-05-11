Минируют дронами и атакуют гражданских: в Силах обороны рассказали, где активизировались россияне

Армия рф активизировала усилия на Приднепровском направлении. Враг минирует территории с помощью БПЛА и бьет по гражданским вдоль Днепра.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет Укринформ.

«На Приднепровском направлении противник продолжает дистанционное минирование с помощью дронов. На данный момент средствами БПЛА он осуществляет дистанционное минирование в районах Берислава и Нового Берислава – выше бывшей Каховской плотины», – сказал Волошин.

24 апреля 2026, 11:29 «Донецкая дуга»: где россия будет наступать в ближайшее время Россияне намерены захватить Константиновку и в ближайшее время продвинуться к Славянску и Краматорску.

Спикер Сил обороны юга отметил, что войска путина пытаются не только заминировать побережье, но и активно работают с дорогами между населенными пунктами. Кроме этого, российские военные обстреливают гражданские объекты и мирное население.

«Враг активно продолжает разведку и оборудование своих позиций на переднем крае. Наносит удары по нашим позициям, расположенным на побережье. Он ежедневно наносит по несколько десятков ударов дронами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре», – сообщил Волошин.

По его данным, армия рф специально устраивает «кровавое сафари за гражданскими жителями» в некоторых населенных пунктах. Таким образом они пытаются давить на людей.

Россияне атакуют общественный транспорт, людей на велосипедах и даже пешеходов, добавили в Силах обороны.

Напомним, 9 мая штурмовики ВСУ заявили, что рф перебросила подразделения 90-й танковой дивизии к Покровску, город используется для накопления личного состава и техники перед дальнейшими наступательными действиями.

Также об активизации россиян на фронте сообщал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его данным, противник пытается охватить всю линию фронта и проводит перегруппировку войск.

Ранее мы сообщали, что россия в срочном порядке развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

А еще в ВСУ рассказали о ситуации в приграничье Сумщины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.